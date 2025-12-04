Демидов сделал голевую передачу на Капанена в матче с «Виннипегом». У форварда «Монреаля» рекордные игровое время в НХЛ – 19:29

Иван Демидов сделал 14-й голевой пас в сезоне НХЛ.

Нападающий «Монреаля » Иван Демидов набрал 1 (0+1) балл за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (3:2 Б).

Во втором периоде 19-летний российский форвард сделал передачу, после которой шайбу забросил Оливер Капанен .

Также в этом матче Демидов набрал «плюс 1» за полезность, нанес четыре броска по воротам, заблокировал один бросок соперника, получил двухминутное удаление, провел один силовой прием и провел на льду рекордные для себя в лиге 19:29 (0:28 – в большинстве).

Демидов набрал 20 (6+14) очков в 26 матчах нынешнего сезона НХЛ .