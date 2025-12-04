  • Спортс
  • Ротенберг об учебе в Лондоне: «Это был хороший опыт, но сейчас в России образовательные программы на высочайшем уровне, не надо никуда уезжать. Я вернулся при первой же возможности»
Ротенберг об учебе в Лондоне: «Это был хороший опыт, но сейчас в России образовательные программы на высочайшем уровне, не надо никуда уезжать. Я вернулся при первой же возможности»

Роман Ротенберг: я вернулся в Россию из Англии при первой же возможности.

Роман Ротенберг высказался о получении образования в Лондоне. 

– Образование в Лондоне. Понравилось ли там учиться? Что вспомните из тех времен? Если есть вообще что вспомнить. 

– В то время получил хорошее образование, и это был хороший опыт для меня. Наверное, это образование сейчас дает мне возможность развиваться, это правда. Но в то же время я даже своим детям говорю, что сейчас...

Это раньше было другое время и, наверное, было правильно получить образование в Англии. В то время. Сейчас я и дочке своей говорю...

– Чтобы здесь получали?

– Да. Сейчас в России есть те же возможности, не надо никуда уезжать. Все есть в России. Поэтому мы сейчас здесь и гордимся этим. Мы сами создаем возможности и, образовательные программы в России сейчас на высочайшем уровне. 

– Вам есть с чем сравнивать: сейчас образование в России сильнее [чем в Англии]?

– Сейчас условия намного лучше, здесь родная земля. Где родился, там и пригодился. Это правда. При первой же возможности вернуться в Россию я уехал из Англии, потому что нет ничего лучше, чем жить там...

Так сложилась моя судьба, что родители в свое время меня увезли, но я всегда хотел вернуться. Я хотел вернуться в 16 лет. Я был на сборах в Ленинграде и не хотел уезжать обратно. Потому что это родное. Как бы ни было, это родное. Я родился в СССР, и это настолько глубоко во мне осело, что когда я жил в других странах, я постоянно хотел вернуться обратно, просто не было такой возможности. Это родное: друзья, тренер, язык. Родное. Этого не заменить.

– То есть вы даже не думали о том, чтобы оставаться в Лондоне и там работать. Все время ждали момент, чтобы вернуться домой. 

– Нет. Принципиально. При первой же возможности я вернулся. Когда я отучился, получил образование, я сразу же вернулся. Это было непросто, но я вернулся, и я очень рад, что принял это решение. При первой же возможности я вернулся, – сказал Ротенберг. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Mash на спорте»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoДинамо Москва
