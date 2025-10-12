  • Спортс
  Кэссиди о Дорофееве: «Продолжает то, что делал в прошлом сезоне. «Вегас» видит в нем снайпера – он уверен в себе, стал сильнее и лучше знает НХЛ»
Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди оценил старт сезона у Павла Дорофеева.

24-летний нападающий забросил 5 шайб за 3 игры и лидирует в списке снайперов регулярного чемпионата НХЛ. В минувшем сезоне он забил 35 голов в 82 матчах.

«Он продолжает то, что делал в прошлом сезоне. Дорофеев уверен в себе, стал на год старше и немного сильнее, лучше знает НХЛ и понимает, что может забивать в ней.

Поэтому мы видим в нем снайпера. Он не откладывает, когда дело доходит до броска», – сказал тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди.

Дорофеев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». Форвард «Вегаса» продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
