Марат Хайруллин: «Нет ощущения принципиальности противостояния с «Шанхаем». СКА уже много лет в Петербурге, наши истинные болельщики всегда с нами»
Марат Хайруллин отверг принципиальность противостояния с «Шанхаем».
В этом сезоне китайский клуб выступает в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». СКА играет в Ледовом дворце
На данный момент Шанхай идет третьим в таблице Западной конференции, СКА – восьмым.
«Ощущения принципиальности противостояния с ними, конечно, нет.
Они только приехали и проводят первый год в Санкт-Петербурге, а СКА уже много лет в городе, и истинные наши болельщики всегда с нами – мы их чувствуем в каждом городе и на каждой арене.
Акция с обменом атрибутики СКА на атрибутику «Шанхая» – это скорее пресс-служба так работает, хочет так завлечь болельщиков.
Это больше для журналистов интересно, а так мы спокойно к этому относимся», – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
