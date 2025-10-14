Губерниев об ошибке с голом СКА: «Катастрофа и позорище. Где принцип фэйр-плей? Хоккеистам нравится такие голы праздновать?»
13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.
– Рубрика «У семи нянек дитя без глазу». Действительно никто ничего не видел? Из ряда вон выходящая история.
Я сначала даже не поверил, что в XXI веке с таким количеством видеоповторов возможно засчитывать такие шайбы. Это катастрофа и полное позорище.
Как говорится в классике: «А судьи кто?». Они смотрели с широко закрытыми глазами и не туда.
– Считаете вы дисквалификацию видеоассистенту справедливой?
– А он слепой? Что у него случилось? Может, со зрением у него проблемы? У меня нет ответа.
Там четыре арбитра – они ничего не видели? Тут еще интересный момент: а где принцип фэйр-плей? Хоккеистам нравится такие голы праздновать?
Разве никто не видел, что шайбу засчитали нечестно? Много вопросов. Увы, игра фэйр-плей у нас совсем не котируется.
Возможно, в пылу борьбы не заметили, но такие истории в хоккее не должны быть. Судьям, тренерам и хоккеистам нужно быть внимательнее, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
