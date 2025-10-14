Карпухин о Гатиятулине: «Тренер – главнокомандующий, а мы обычные солдаты, поэтому должны верить в идею тренера и выполнять то, что требуют»

Илья Карпухин высказался о работе с Анваром Гатиятулиным.

В этом сезоне защитник провел 14 матчей за «Ак Барс» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков.

– С вашего перехода в «Ак Барс» прошло полтора месяца. Насколько уверенно чувствуете себя в новой команде?

– Период адаптации прошел достаточно быстро. Сыграло сразу несколько факторов: в целом «Ак Барс» как организация очень сильно помогает, приятно здесь находиться.

Коллектив классный, все очень коммуникабельные и отзывчивые. Тренерский штаб мне хорошо знаком, известны и их требования.

Поэтому больших сложностей не возникло, период адаптации занял короткое время. Сейчас я чувствую себя хорошо интегрированным в организацию.

– Насколько вам комфортно играть в хоккей Гатиятулина? Можно сказать. Что Анвар – ваш тренер?

– Сложно так сказать.

Я работал со многими тренерами и считаю, что тренер – главнокомандующий, а мы обычные солдаты, поэтому мы должны верить в идею тренера и выполнять то, что от нас требуют, как солдаты выполняют приказы. И неважно, согласны мы с этим или нет.

Если что-то не нравится, всегда должна идти коммуникация с тренерским штабом.

Я заметил за собой интересную черту. Какой бы ни был тренер, я всегда верю в его идею, если она есть. Мы все просто должны выполнять то, что от нас просят, – сказал защитник «Ак Барса » Илья Карпухин .