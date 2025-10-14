  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карпухин о Гатиятулине: «Тренер – главнокомандующий, а мы обычные солдаты, поэтому должны верить в идею тренера и выполнять то, что требуют»
4

Карпухин о Гатиятулине: «Тренер – главнокомандующий, а мы обычные солдаты, поэтому должны верить в идею тренера и выполнять то, что требуют»

Илья Карпухин высказался о работе с Анваром Гатиятулиным.

В этом сезоне защитник провел 14 матчей за «Ак Барс» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков.

– С вашего перехода в «Ак Барс» прошло полтора месяца. Насколько уверенно чувствуете себя в новой команде?

– Период адаптации прошел достаточно быстро. Сыграло сразу несколько факторов: в целом «Ак Барс» как организация очень сильно помогает, приятно здесь находиться.

Коллектив классный, все очень коммуникабельные и отзывчивые. Тренерский штаб мне хорошо знаком, известны и их требования.

Поэтому больших сложностей не возникло, период адаптации занял короткое время. Сейчас я чувствую себя хорошо интегрированным в организацию.

– Насколько вам комфортно играть в хоккей Гатиятулина? Можно сказать. Что Анвар – ваш тренер?

– Сложно так сказать.

Я работал со многими тренерами и считаю, что тренер – главнокомандующий, а мы обычные солдаты, поэтому мы должны верить в идею тренера и выполнять то, что от нас требуют, как солдаты выполняют приказы. И неважно, согласны мы с этим или нет.

Если что-то не нравится, всегда должна идти коммуникация с тренерским штабом.

Я заметил за собой интересную черту. Какой бы ни был тренер, я всегда верю в его идею, если она есть. Мы все просто должны выполнять то, что от нас просят, – сказал защитник «Ак Барса» Илья Карпухин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoИлья Карпухин
logoАк Барс
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Плющенко о сравнении российских футболистов и Овечкина: «Александр будет выше всех все равно. НХЛ – максимально серьезный уровень, а он 897 голов забил»
410 минут назад
Агент Макдэвида о контракте с «Эдмонтоном»: «25 млн долларов – это большие деньги, как и сказал Коннор. Считаю сделку выгодной, несмотря на то, что люди ожидали большего»
335 минут назад
КХЛ. «Трактор» примет «Авангард», «Салават» против «Ак Барса», «Шанхай» сыграет с «Динамо» Москва
2854 минуты назад
Пасьянс + хоккей = идеальный перерыв. Проверите?
55 минут назадТесты и игры
Губерниев об ошибке с голом СКА: «Катастрофа и позорище. Где принцип фэйр-плей? Хоккеистам нравится такие голы праздновать?»
28сегодня, 11:30
Сергачев о Байдене: «Смотришь по телевизору – чуть ли не падает, двух слов связать не может. Вживую – абсолютно собранный человек, в полном порядке»
6сегодня, 11:05
«Шанхай» о фанатах в Китае: «У нас 300 тысяч подписчиков в Weibo. В планах два матча КХЛ в Шанхае, чтобы познакомить аудиторию с «Дрэгонс»
6сегодня, 10:45
Ларионов-младший о критике на фоне 3 очков в 14 матчах: «Не знаю, где читать: на телефоне ESPN, но про КХЛ они не говорят. Буду забивать и отдавать – ничего хорошего не скажут»
64сегодня, 10:15
Дочь Маликова сообщила, что не состоит в отношениях. Считалось, что Стефания встречалась с Капризовым
17сегодня, 09:55
Назаров о голе СКА: «Судье надо премию выдать – СМИ гудят и кипят, все обсуждают КХЛ. Дисквалификация выглядит сурово. Инфоповод возможной отставки Ларионова быстро бы стих»
17сегодня, 09:35
Ко всем новостям
Последние новости
Карлсон не намерен завершать карьеру после этого сезона. У защитника истекает контракт с «Вашингтоном» с зарплатой 8 млн долларов в год
125 минут назад
Вячеслав Фетисов: «В СКА сложилась непростая ситуация, но Ларионов – опытный тренер, сумеет справиться с вызовами. Надеюсь, что у него со временем будет все отлажено»
1сегодня, 11:55
Копитар вышел на 30-е место по матчам в истории НХЛ (1458). Капитан «Лос-Анджелеса» проводит заключительный сезон в лиге
5сегодня, 11:45
«Автомобилист» не имеет юридических прав для подачи протеста после матча со СКА. Гол петербуржцев в 3-м периоде был засчитан ошибочно
5сегодня, 10:55
Марченко разделил с Джохансеном 10-е место по голам в истории «Коламбуса» (79). Нэш лидирует с 289 шайбами
4сегодня, 10:35
Коваленко о Спронге: «Напоминал Маккиннона – берет две минуты большинства и может простоять на месте. Есть легионеры в КХЛ, которые сконцентрированы на игре на статистику»
сегодня, 10:05
Марат Хайруллин: «Нет ощущения принципиальности противостояния с «Шанхаем». СКА уже много лет в Петербурге, наши истинные болельщики всегда с нами»
3сегодня, 09:20
Бабаев об обмене Чеховича в «Сибирь»: «Варицкий говорил на предсезонке, что Иван находится в плохой физической форме. Он был заинтересован подписывать больше иностранных игроков»
2сегодня, 09:01
Беруби раскритиковал Нюландера: «Вилли необходимо чаще атаковать и бросать. «Торонто» нужно больше в его исполнении»
4сегодня, 08:37
Кутюрье с 2+2, Маккиннон и Сирелли с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:45