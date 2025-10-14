  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о СКА: «1-2 гола за матч – мало. Остаемся в долгу перед болельщиками, но не думаю, что вы хотите видеть 6:5, 7:6 – тогда будем убивать уверенность вратарской линии»
3

Ларионов о СКА: «1-2 гола за матч – мало. Остаемся в долгу перед болельщиками, но не думаю, что вы хотите видеть 6:5, 7:6 – тогда будем убивать уверенность вратарской линии»

Игорь Ларионов высказался о результативности СКА.

– Вы ставите атакующий хоккей, говорите игрокам: импровизируйте, ошибайтесь, все прощается. Но СКА забрасывает одну-две шайбы за матч. Вы ребятам развязали руки, а они не забрасывают. Объясните парадокс.

– Нас это тоже беспокоит. В начале сезона все говорили, что вратарскую линию нам надо усиливать.

У нас молодая бригада вратарей – на троих им, по-моему, 64 года. Как и мне, ха-ха. Они делают свою работу фантастически, но им нужна помощь полевых игроков.

Мы должны забивать, реализовывать то, что создаем. Ищем пути, пытаемся наиграть отдельные элементы на тренировках, чтобы ребята могли получить уверенность. Но она не приходит быстро.

Мы даем упражнения, где ребята могут быть свободны в решениях перед воротами – не делать лишних движений, не перебирать шайбу, а сразу бросать. Это навыки, которые мы пытаемся подшлифовать.

Как только мы начнем чувствовать уверенность, когда вся пятерка будет участвовать в атаке и созидании... Голы в мировом хоккее забиваются очень просто, даже в матчах НХЛ – с броска, помехи, подставления, добивания, отскока. Как только это станет получаться, пойдут и красивые голы.

Мы играем для зрителей, игра должна приносить удовольствие не только победами, но и зрелищностью, голами. Понимаем, что остаемся в долгу перед болельщиками. Хотим, чтобы матчи были результативнее.

Но я не думаю, что вы хотите видеть 6:5, 7:6 – тогда мы будем убивать уверенность вратарской линии. Хотим, чтобы они играли строго, меньше пропускали.

Но да, можем слегка пожурить линию атаки: 1-2 гола за игру – это мало. Соглашусь, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Назаров о голе СКА: «Судье надо премию выдать – СМИ гудят и кипят, все обсуждают КХЛ. Дисквалификация выглядит сурово. Инфоповод возможной отставки Ларионова быстро бы стих»
12 минут назад
Марат Хайруллин: «Нет ощущения принципиальности противостояния с «Шанхаем». СКА уже много лет в Петербурге, наши истинные болельщики всегда с нами»
127 минут назад
Директор «Автомобилиста» об ошибке с голом СКА: «Мы должны плакать, что ли? Нам ни холодно ни жарко. Пусть судьи разбираются»
658 минут назад
Далин про 3 поражения «Баффало» подряд: «Нужно выбраться из этого дерьма. Мы недостаточно хороши – это касается многих аспектов»
5сегодня, 08:25
Фанаты «Баффало» скандировали «Увольте Адамса» – команда начала сезон с 3 поражений подряд. Один из болельщиков выбросил форму на лед после матча с «Колорадо»
5сегодня, 08:15
Токкет о проблемах Мичкова: «Летом Матвей имел дело с травмой голеностопа и был ограничен в плане тренировок. Он приехал в лагерь не в лучшей форме»
7сегодня, 07:15
КХЛ. «Трактор» примет «Авангард», «Салават» против «Ак Барса», «Шанхай» сыграет с «Динамо» Москва
18сегодня, 06:50
Мичков остался без очков в 3 играх на старте сезона НХЛ. У него 1 бросок, малый штраф и «+1» за 14:56 против «Флориды» при 5:58 в большинстве
16сегодня, 06:25
Сорокин пропустил по 4 шайбы в каждой из 3 игр на старте сезона НХЛ. У вратаря «Айлендерс» 3 поражения при 85,4% сэйвов
6сегодня, 04:58
Воронков забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 4 очка и «+5» в 3 играх в сезоне
8сегодня, 04:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев об обмене Чеховича в «Сибирь»: «Варицкий говорил на предсезонке, что Иван находится в плохой физической форме. Он был заинтересован подписывать больше иностранных игроков»
246 минут назад
Беруби раскритиковал Нюландера: «Вилли необходимо чаще атаковать и бросать. «Торонто» нужно больше в его исполнении»
1сегодня, 08:37
Кутюрье с 2+2, Маккиннон и Сирелли с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:45
Тарасов отразил 17 из 20 бросков «Филадельфии» в первом матче за «Флориду» в НХЛ. «Пантерс» впервые в сезоне проиграли
сегодня, 05:40
Грицюк сделал ассист в матче с «Коламбусом». У форварда «Нью-Джерси» 0+3 в 3 играх в сезоне
1сегодня, 04:50Видео
Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом». У него 1 бросок и 2 потери за 17:23 при 6:55 в большинстве
2сегодня, 03:35
Георгий Иванов о 3:4 от «Северстали»: «Шансы были, но не хватило хладнокровия. Да и, наверное, мы не заслужили. Из-за двух поражений подряд беспокойства нет»
2вчера, 21:51
Тэйвс набрал первое очко после возвращения в НХЛ. Форвард «Виннипега» сделал передачу в игре с «Айлендерс»
4вчера, 20:56
Заварухин о матче против СКА: «Мы перестроились во 2-м периоде, но не реализовали моменты. Хотелось сыграть более агрессивно в атаке, но не получилось»
2вчера, 20:50
Вайсфельд о том, что победный гол СКА был засчитан ошибочно: «Несчастный случай, такое в спорте и в жизни бывает. Разъяснение от КХЛ исчерпывающее, добавить нечего»
7вчера, 20:25