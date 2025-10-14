Назаров о голе СКА: «Судье надо премию выдать – СМИ гудят и кипят, все обсуждают КХЛ. Дисквалификация выглядит сурово. Инфоповод возможной отставки Ларионова быстро бы стих»

Андрей Назаров прокомментировал ошибку с голом СКА.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно , поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.

«Мы очень много говорим о популяризации хоккея. Считаю, что вчерашнему судье видеоповторов на матче СКА – «Автомобилист », имя которого нам так и не назвали, нужно премию выдать, а не выгонять пожизненно.

Все социальные сети и платформы, и даже непрофильные неспортивные СМИ буквально гудят и кипят уже вторые сутки. О случившемся не сказал и не написал только ленивый.

Благодаря вчерашней ситуации все активно обсуждают КХЛ, в том числе в международном пространстве.

Если серьезно, то человеку могли выписать штраф, слишком уж суровым наказанием выглядит пожизненная дисквалификация.

Проиграй вчера СКА – болельщики и журналисты обсуждали бы только возможное увольнение моего давнего друга Игоря Ларионова, но этот инфоповод быстро бы стих, в нём нет такого общественного интереса.

Каждый скандал нужно поворачивать себе в плюс в плане медийности. Кстати, со мной тоже произошла аналогичная ситуация: в 2014 году в плей-офф КХЛ , когда я руководил «Донбассом», нам засчитали гол-фантом Джастина Азеведо из «Льва». Шайба тогда попала в штангу», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров .

