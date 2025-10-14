Назаров о голе СКА: «Судье надо премию выдать – СМИ гудят и кипят, все обсуждают КХЛ. Дисквалификация выглядит сурово. Инфоповод возможной отставки Ларионова быстро бы стих»
13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.
«Мы очень много говорим о популяризации хоккея. Считаю, что вчерашнему судье видеоповторов на матче СКА – «Автомобилист», имя которого нам так и не назвали, нужно премию выдать, а не выгонять пожизненно.
Все социальные сети и платформы, и даже непрофильные неспортивные СМИ буквально гудят и кипят уже вторые сутки. О случившемся не сказал и не написал только ленивый.
Благодаря вчерашней ситуации все активно обсуждают КХЛ, в том числе в международном пространстве.
Если серьезно, то человеку могли выписать штраф, слишком уж суровым наказанием выглядит пожизненная дисквалификация.
Проиграй вчера СКА – болельщики и журналисты обсуждали бы только возможное увольнение моего давнего друга Игоря Ларионова, но этот инфоповод быстро бы стих, в нём нет такого общественного интереса.
Каждый скандал нужно поворачивать себе в плюс в плане медийности. Кстати, со мной тоже произошла аналогичная ситуация: в 2014 году в плей-офф КХЛ, когда я руководил «Донбассом», нам засчитали гол-фантом Джастина Азеведо из «Льва». Шайба тогда попала в штангу», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
СКА выиграл благодаря голу, которого не было – вот видео. Судья отстранен пожизненно