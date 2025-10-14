Дочь Маликова сообщила, что не состоит в отношениях. Считалось, что Стефания встречалась с Капризовым
Стефания Маликова рассказала, что сейчас состоит без отношений.
«Сейчас мое сердце свободно, да. Я могу об этом сказать. Это, кстати, это в первый раз, когда я об этом говорю. Я просто очень избирательна», – сообщила дочь Дмитрия Маликова.
Считалось, что девушка встречалась с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым.
По слухам, Маликова и Капризов начали встречаться в 2021 году. В 2022 году пара разошлась.
В 2023 году появились слухи о воссоединении – дочь Маликова замечали на матчах с участием Капризова.
Дмитрий Маликов в 2023 году об отношениях дочери с Капризовым говорил: «Они дружат. Все хорошо, не будем забегать вперед. Нет ничего окончательного».
