Дочь Маликова сообщила, что не состоит в отношениях. Считалось, что Стефания встречалась с Капризовым

Стефания Маликова рассказала, что сейчас состоит без отношений.

«Сейчас мое сердце свободно, да. Я могу об этом сказать. Это, кстати, это в первый раз, когда я об этом говорю. Я просто очень избирательна», – сообщила дочь Дмитрия Маликова.

Считалось, что девушка встречалась с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым.

По слухам, Маликова и Капризов начали встречаться в 2021 году. В 2022 году пара разошлась.

В 2023 году появились слухи о воссоединении – дочь Маликова замечали на матчах с участием Капризова.

Дмитрий Маликов в 2023 году об отношениях дочери с Капризовым говорил : «Они дружат. Все хорошо, не будем забегать вперед. Нет ничего окончательного».