  • Директор «Автомобилиста» об ошибке с голом СКА: «Мы должны плакать, что ли? Нам ни холодно ни жарко. Пусть судьи разбираются»
Директор «Автомобилиста» об ошибке с голом СКА: «Мы должны плакать, что ли? Нам ни холодно ни жарко. Пусть судьи разбираются»

Олег Гросс прокомментировал ошибочно засчитанный гол СКА.

13 октября СКА обыграл «Автомобилист» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде защитник петербуржцев Андрей Педан забил гол, который позже был признан засчитанным неверно, поскольку шайба влетела в ворота с внешней стороны сетки.

«Нормальное настроение, боевое. Мы теперь должны плакать, что ли? Пусть судьи разбираются. Мы идем дальше. Нам что делать? Результат не отменяется.

Нам от этого ни холодно ни жарко. У нас нет возможности его переиграть. Такой матч не переигрывается, согласно регламенту.

Судьи должны правильно работать. Они, по‑моему, все изложили [в публикации]: кого‑то наказали, что‑то объяснили.

К сожалению, таковы правила. Мы на это повлиять особо не можем. Пусть останется на их совести.

А нам на каждый случай реагировать? У нас все впереди», – сказал спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс.

СКА выиграл благодаря голу, которого не было – вот видео. Судья отстранен пожизненно

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
