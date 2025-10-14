Сергачев о Байдене: «Смотришь по телевизору – чуть ли не падает, двух слов связать не может. Вживую – абсолютно собранный человек, в полном порядке»

Михаил Сергачев поделился впечатлениями о Джо Байдене.

– Чем больше всего запомнился визит с чемпионской «Тампой» к тогдашнему президенту США Джо Байдену в Белый дом?

– Телесуфлер работал неправильно, из-за этого он сбивался и запинался.

Но главное впечатление – когда Байден выгнал из Овального кабинета почти всех, включая камеры, оставил только пару охранников и сел с нами поговорить минут на тридцать.

Просто общались – про то, как в юности играл в американский футбол, про его молодость, про то, как встретил будущую жену... «Ну, вы же знаете девушек. Пошли свидания, и я футбол забросил».

Очень интересно говорил! И нас расспрашивал.

Я был в шоке. До этого смотришь по телевизору – он чуть ли не падает, двух слов связать не может. А вживую – абсолютно собранный человек, в полном порядке.

Кстати, высокий, почти с меня ростом. В конце встречи всем руки пожал, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев .