Далин про 3 поражения «Баффало» подряд: «Нужно выбраться из этого дерьма. Мы недостаточно хороши – это касается многих аспектов»
Расмус Далин выразил разочарование из-за игры «Баффало».
«Сэйбрс» уступили «Колорадо» (1:3) дома в матче регулярного чемпионата НХЛ, проиграв во всех трех играх со старта сезона.
«Мы недостаточно хороши. Это касается многих аспектов.
Хорошо начали этот матч, но плохо завершили. Большинство было не таким хорошим, зато меньшинство и вратарь были хороши.
Нам нужно выбраться из этого дерьма. Мы должны действовать активнее. Это неприемлемо», – сказал защитник «Баффало» Расмус Далин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
