Далин про 3 поражения «Баффало» подряд: «Нужно выбраться из этого дерьма. Мы недостаточно хороши – это касается многих аспектов»

Расмус Далин выразил разочарование из-за игры «Баффало».

«Сэйбрс» уступили «Колорадо » (1:3) дома в матче регулярного чемпионата НХЛ , проиграв во всех трех играх со старта сезона.

«Мы недостаточно хороши. Это касается многих аспектов.

Хорошо начали этот матч, но плохо завершили. Большинство было не таким хорошим, зато меньшинство и вратарь были хороши.

Нам нужно выбраться из этого дерьма. Мы должны действовать активнее. Это неприемлемо», – сказал защитник «Баффало » Расмус Далин .