«Шанхай» о фанатах в Китае: «У нас 300 тысяч подписчиков в Weibo. В планах два матча КХЛ в Шанхае, чтобы познакомить аудиторию с «Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» рассказал о работе с болельщиками из Китая.

На данный момент команда тренера Жерара Галлана находится на третьем месте в таблице Западной конференции.

«В Weibo (китайская социальная сеть – Спортс’‘) у нашего клуба 300 тысяч подписчиков. Это солидная аудитория, которую мы не планируем бросать, а хотим только наращивать.

Здесь нужны специалисты, которые живут в Китае, знают всю специфику изнутри. И такие специалисты у нас уже есть.

В планах у клуба проведение двух вынесенных матчей чемпионата КХЛ в Шанхае. Конкретных дат пока нет, но мы очень хотим это сделать, чтобы познакомить нашу действующую и потенциальную аудиторию с «Шанхай Дрэгонс».

Учитывая, что клуб в перспективе собирается переехать в Шанхай, такие матчи могли бы стать отличным тестом для всей организации.

Руководство клуба не так давно летало в Китай на переговоры, есть положительные сдвиги. В ближайшее время, надеемся, объявим о новостях», – сказали в пресс-службе «Шанхай Дрэгонс ».