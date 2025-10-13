  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карбери о «Вашингтоне» после 1:0 с «Рейнджерс»: «Мы начинаем набирать обороты. Возможно, вчера выглядели лучше, но нужно уметь выигрывать и такие матчи»
5

Карбери о «Вашингтоне» после 1:0 с «Рейнджерс»: «Мы начинаем набирать обороты. Возможно, вчера выглядели лучше, но нужно уметь выигрывать и такие матчи»

Спенсер Карбери считает, что «Вашингтон» начал набирать обороты.

«Кэпиталс» обыграли «Рейнджерс» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ. У команды 2 победы в 3 играх на старте сезона. 

«Думаю, что мы начинаем набирать обороты. Первая игра (с «Бостоном», 1:3 – Спортс) была неплохой. Вторая (с «Айлендерс», 4:2) – лучше. 

Сегодня мы, возможно, дали сопернику создать больше моментов, чем вчера. Возможно, вчера мы в целом выглядели лучше. Но иногда нужно находить способы выиграть и такие матчи, как сегодня. Вратарь должен показать отличную игру», – сказал главный тренер «Вашингтона». 

Вратарь «столичных» Чарли Линдгрен отразил 35 бросков и сыграл на ноль. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
