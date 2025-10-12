Разин о Толчинском: «Хлыстов сдает дом ребятам. Все, кто туда заезжают, покидают «Металлург». Сергей не знал, заехал. Надо переехать – тогда попрет»
12 октября «Металлург» проиграл дома «Авангарду» со счетом 1:5.
– Вы практикуете ротацию. Но почему Егора Коробкина нет в составе уже три матча?
– Иногда не хочется делать ротацию после выигранных матчей. Причем когда все четыре тройки играли хорошо. И заменить там особо некого. Искусственно не хотелось это делать. Но, наверное, надо было.
– То есть проблем со здоровьем у Коробкина нет?
– Нет, ни у Егора, ни у Сергея Толчинского.
– Толчинский не играет уже несколько матчей. Ваш комментарий по этой ситуации. Это ведь не Коробкин.
– Рассказываю. Ситуация такая. Есть дом Никиты Хлыстова, который он сдает ребятам. И все, кто заезжают в этот дом, покидают нашу команду. Я думаю, что просто Сергей не знал об этом. Он заехал в этот дом. Думаю, ему надо переехать, и тогда у него попрет, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
