Разин о Толчинском: «Хлыстов сдает дом ребятам. Все, кто туда заезжают, покидают «Металлург». Сергей не знал, заехал. Надо переехать – тогда попрет»

12 октября «Металлург» проиграл дома «Авангарду» со счетом 1:5.

– Вы практикуете ротацию. Но почему Егора Коробкина нет в составе уже три матча?

– Иногда не хочется делать ротацию после выигранных матчей. Причем когда все четыре тройки играли хорошо. И заменить там особо некого. Искусственно не хотелось это делать. Но, наверное, надо было.

– То есть проблем со здоровьем у Коробкина нет?

– Нет, ни у Егора, ни у Сергея Толчинского.

– Толчинский не играет уже несколько матчей. Ваш комментарий по этой ситуации. Это ведь не Коробкин.

– Рассказываю. Ситуация такая. Есть дом Никиты Хлыстова , который он сдает ребятам. И все, кто заезжают в этот дом, покидают нашу команду. Я думаю, что просто Сергей не знал об этом. Он заехал в этот дом. Думаю, ему надо переехать, и тогда у него попрет, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .

