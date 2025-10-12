  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше о победе «Авангарда» после 2 поражений подряд: «Ничего не меняли. Мы не паниковали, играли в свою игру, оставались верными себе. С «Металлургом» у нас просто лучше залетало»
14

Ги Буше о победе «Авангарда» после 2 поражений подряд: «Ничего не меняли. Мы не паниковали, играли в свою игру, оставались верными себе. С «Металлургом» у нас просто лучше залетало»

Ги Буше высказался после матча «Авангарда» с «Металлургом» (5:1).

В двух предыдущих играх омская команда уступила «Автомобилисту» со счетом 1:4 и 0:3.

– Что вы скажете о матче?

– Мы играли против команды, которая победила в шести матчах подряд и возглавляла лигу. Мы готовились к очень серьезной игре.

– Как вам в целом дебют Майкла Маклауда? Это была вынужденная мера – через пару дней после перелета ставить его на матч?

– Нет-нет, никто не форсировал. Он был готов играть, и мы говорили об этом. Да, был джетлаг и разница во времени. Но он провел одну тренировку и две раскатки, выглядел здорово.

Майкл сам должен был решить, когда он готов появиться. Он сказал, что может играть. Но мы для начала выпустили его в четвертом звене. А потом давали все больше и больше на льду.

– После двух неудачных матчей против «Автомобилиста» мы увидели настоящий «Авангард». Какие были выявлены ошибки, которые помогли вам победить?

– Мы ничего не меняли. Абсолютно. В последних двух матчах доминировали. Сделали 95 бросков в сторону ворот в Екатеринбурге. Я такого не припомню, когда такое еще видел.

Мы не паниковали, играли в свою игру, придерживали своей концепции. Не искали в себе системные перемены. Мы оставались верными себе, сохраняя холодную голову. И делали все то же самое. Ну, а с «Магниткой» просто у нас лучше залетало, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoМатч ТВ
logoГи Буше
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoМайкл Маклауд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин об 1:5 с «Авангардом»: «Счет не по игре, у «Металлурга» было достаточно моментов. Ткачев клал нам в плей‑офф такие шайбы, а сейчас не может пристреляться»
23сегодня, 14:43
«Авангард» обыграл «Металлург» в гостях – 5:1. Прервалась серия магнитогорцев из 5 побед
53сегодня, 13:47
«Авангард» заявил Маклауда на матч с «Металлургом». Форвард проведет первую игру в сезоне в 4-м звене
3сегодня, 11:05
Главные новости
Токкет о Мичкове: «Есть аспекты, которые он должен улучшить. Я бы хотел, чтобы он играл в более вертикальный хоккей»
2 минуты назад
«Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд – 3:2 с ЦСКА. Команда Гатиятулина идет пятой на Востоке
732 минуты назад
КХЛ. «Ак Барс» обыграл ЦСКА, «Авангард» победил «Металлург», «Барыс» уступил «Торпедо», «Сибирь» оказалась сильнее «Нефтехимика»
27342 минуты назад
Знаете, с какой командой Зинэтула Билялетдинов взял 3 Кубка Гагарина?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Кравец на вопрос о судействе в игре с «Торпедо»: «У вас 300 тысяч есть? Не смогу ответить. Если нас не устраивают какие-то моменты, посылаем письма в КХЛ»
сегодня, 15:47
Разин о Толчинском: «Хлыстов сдает дом ребятам. Все, кто туда заезжают, покидают «Металлург». Сергей не знал, заехал. Надо переехать – тогда попрет»
12сегодня, 15:36
Разин об 1:5 с «Авангардом»: «Счет не по игре, у «Металлурга» было достаточно моментов. Ткачев клал нам в плей‑офф такие шайбы, а сейчас не может пристреляться»
23сегодня, 14:43
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
34сегодня, 14:39
Артюхин про 5 игр СКА без побед: «В команде нездоровое состояние – все напряжены и находятся на грани. Поражения сильно влияют на атмосферу»
9сегодня, 14:30
«Рейнджерс» – самый «русский» клуб в НХЛ. Сколько наших назовете?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 3:5 от «Торпедо»: «Опять наступаем на те же грабли: потери на чужой синей линии и контратаки соперника. Нужно работать над игрой в обороне»
22 минуты назад
Дементьев о КХЛ: «Заблуждение, что иностранные вратари сильнее наших. Руководители делают все, чтобы дать шанс легионеру, невзирая на талантливых ребят. Непонятно»
44 минуты назад
«Флорида» продлила контракт с Гаджовичем на 2 года. Кэпхит – 905 тысяч долларов
сегодня, 15:59
Исаков о 5:3 с «Барысом»: «В плане психологии «Торпедо» нужна была победа. Наши старания оправдались, мы получили результат. Перестановки в составе позволили добиться успеха»
1сегодня, 15:23
Гришин о 5 поражениях «Нефтехимика» подряд: «Черная полоса, но никто не паникует. Стали намного больше атаковать, чем в начале сезона – не хватает везения»
сегодня, 14:56
Буцаев об упущенных 2:0 с «Нефтехимиком»: «Сибирь» хотела взять хитростью, но соперник нас перехитрил. Победа по буллитам все равно победа»
5сегодня, 14:18
«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд
7сегодня, 13:59
Форвард «Шанхая» Вагнер о Петербурге: «Красивый город с богатой культурой и наследием. Пока посещаю все, что могу»
1сегодня, 13:10
Паник о возвращении в «Локомотив»: «КХЛ – вторая лига мира, я рад здесь играть. Команда сохранилась – мы знаем, на что способны»
1сегодня, 12:32
Кэссиди о Дорофееве: «Продолжает то, что делал в прошлом сезоне. «Вегас» видит в нем снайпера – он уверен в себе, стал сильнее и лучше знает НХЛ»
сегодня, 12:21