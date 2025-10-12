Ги Буше о победе «Авангарда» после 2 поражений подряд: «Ничего не меняли. Мы не паниковали, играли в свою игру, оставались верными себе. С «Металлургом» у нас просто лучше залетало»

Ги Буше высказался после матча «Авангарда» с «Металлургом» (5:1).

В двух предыдущих играх омская команда уступила «Автомобилисту» со счетом 1:4 и 0:3.

– Что вы скажете о матче?

– Мы играли против команды, которая победила в шести матчах подряд и возглавляла лигу. Мы готовились к очень серьезной игре.

– Как вам в целом дебют Майкла Маклауда? Это была вынужденная мера – через пару дней после перелета ставить его на матч?

– Нет-нет, никто не форсировал. Он был готов играть, и мы говорили об этом. Да, был джетлаг и разница во времени. Но он провел одну тренировку и две раскатки, выглядел здорово.

Майкл сам должен был решить, когда он готов появиться. Он сказал, что может играть. Но мы для начала выпустили его в четвертом звене. А потом давали все больше и больше на льду.

– После двух неудачных матчей против «Автомобилиста» мы увидели настоящий «Авангард». Какие были выявлены ошибки, которые помогли вам победить?

– Мы ничего не меняли. Абсолютно. В последних двух матчах доминировали. Сделали 95 бросков в сторону ворот в Екатеринбурге. Я такого не припомню, когда такое еще видел.

Мы не паниковали, играли в свою игру, придерживали своей концепции. Не искали в себе системные перемены. Мы оставались верными себе, сохраняя холодную голову. И делали все то же самое. Ну, а с «Магниткой» просто у нас лучше залетало, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.