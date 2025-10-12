Игорь Гришин прокомментировал серию поражений «Нефтехимика».

Сегодня нижнекамцы уступили «Сибири » в серии буллитов (2:3). Команда проиграла пять матчей FONBET чемпионата КХЛ подряд.

«Была пятая домашняя игра, до нее – четыре поражения. Ребята должны были побеждать кровь из носу, и настрой команды был именно таким. Так сложилось, что пропустили гол, хотя играли неплохо на протяжении всего матча.

Наверное, не хватает злости, где надо «докопать», «доесть». Во втором перерыве мы это отметили, и приблизительно такой гол и получился. А потом Андрей Белозеров показал потрясающее мастерство.

Почему‑то нам очень тяжело даются голы. Как говорил когда‑то Владимир Васильевич Крикунов, из каждых десяти бросков надо забивать один. У нас больше 30 бросков, а забили мы только два. А этого нам не хватает для победы, мы всегда нацелены на три гола. То, что ребята нашли силы отыграться, – это хорошо. А буллиты… Мастерство противника оказалось выше, чем у нас.

Никто в команде не паникует, все друг за друга. И тренировки проходят нормально. Да, полоса сейчас черная. Надеюсь, что тот факт, что мы отыгрались с 0:2, даст команде импульс уверенности. Потому что именно уверенности в своих силах, матерости нам не хватает.

Вроде стали намного больше атаковать, чем в начале сезона, и бросать больше. Но где‑то не хватает везения и каких‑то действий, которые приводят к заброшенным шайбам», – сказал главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин .