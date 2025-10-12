«Нефтехимик» проиграл «Сибири» по буллитам – 2:3. У нижнекамцев 5 поражений подряд
«Нефтехимик» проиграл «Сибири» в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Нижнекамске и завершилась победой гостей по буллитам – 3:2. По ходу третьего периода «Нефтехимик» отыгрался с 0:2, но потерпел пятое поражение подряд.
В составе новосибирцев 2 (0+2) очка набрал защитник Егор Аланов, решающий буллит реализовал Никита Сошников.
Следующий матч нижнекамцы проведут в гостях 15 октября против СКА, «Сибирь» 14 октября на выезде встретится с «Барысом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
