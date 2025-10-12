Буцаев об упущенных 2:0 с «Нефтехимиком»: «Сибирь» хотела взять хитростью, но соперник нас перехитрил. Победа по буллитам все равно победа»

Главный тренер «Сибири» оценил победу команды над «Нефтехимиком».

Новосибирцы оказались сильнее в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ (3:2 Б). По ходу встречи «Сибирь » вела 2:0.

«Ребята показали, что мы являемся командой. К сожалению, не смогли преимущество удержать в третьем периоде. Пропустили простые голы, как говорится. Нужно уметь доигрывать такие матчи, ведя в две шайбы.

Это процесс становления команды, молодых ребят. Но ребята правильно сыграли, руки не опустили, когда пропустили две шайбы. Так и зарождается командный дух. Хотели взять хитростью, но не получилось – соперник нас перехитрил.

Впрочем, молодцы, что даже в той ситуации, когда потеряли несколько игроков по ходу матча, смогли правильно доиграть, создавать моменты. Победа по буллитам все равно является победой», – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев .