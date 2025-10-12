  • Спортс
  • Агент Плотникова об отстранении игрока за фол на Сергееве: «Он невиновен – у Андрея разъехались ноги, шел низко головой в борт. Готовим запрос в дисциплинарный комитет»
3

Агент Плотникова об отстранении игрока за фол на Сергееве: «Он невиновен – у Андрея разъехались ноги, шел низко головой в борт. Готовим запрос в дисциплинарный комитет»

Агент Сергея Плотникова не считает справедливой дисквалификацию игрока.

Форвард СКА был отстранен на 2 игры за толчок на борт Андрея Сергеева в игре FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:4). Позднее ярославский клуб объявил, что Сергеев выбыл до конца сезона.

«Не только у меня, но и у других специалистов в хоккейном мире возник вопрос по поводу якобы нарушения, дисквалификации и последующих штрафных санкций к Плотникову. Мы готовим соответствующий запрос в спортивно‑дисциплинарный комитет с просьбой разъяснения.

В любом физическом контакте есть два игрока: первый бьет, второй принимает удар. Желаю здоровья Сергееву, но давления Плотникова на него практически не было.

К сожалению, у Андрея разъехались ноги, он низко шел головой в борт. Сам видеомомент говорит о невиновности Плотникова», – сказал агент игрока Алексей Дементьев.

Хартли про фол Плотникова на Сергееве: «Одно из из самых грязных нарушений, которые я видел в последнее время. Травма Андрея выглядит серьезной»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
