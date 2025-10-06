Хартли про фол Плотникова на Сергееве: «Одно из из самых грязных нарушений, которые я видел в последнее время. Травма Андрея выглядит серьезной»

Андрей Сергеев получил серьезную травму в матче со СКА, сообщил Боб Хартли.

«Локомотив » обыграл петербургскую команду со счетом 4:2 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ. Защитник ярославской команды Сергеев получил повреждение в результате борьбы с Сергеем Плотниковым – форвард петербуржцев толкнул соперника, тот ударился головой о борт. Плотников получил пятиминутный штраф за толчок на борт и дисциплинарный штраф до конца матча, Сергеев покинул лед при помощи врачей.

«Из-за удалений мы отдали инициативу. Мы знаем, что являемся лидерами по удалениям. Когда мы много играем в меньшинстве, лучшие хоккеисты реже выходят на лед.

Я видел фотографии травмы Андрея Сергеева . Выглядит как серьезное повреждение. Он сейчас в больнице, делают снимки. Это нарушение было одним из самых грязных, которые я видел в последнее время», – сказал главный тренер «Локомотива».