  • «Локомотив» внес Сергеева в список травмированных до конца сезона. Плотников толкнул защитника на борт в игре против СКА
«Локомотив» внес Сергеева в список травмированных до конца сезона. Плотников толкнул защитника на борт в игре против СКА

«Локомотив» внес Андрея Сергеева в список травмированных до конца сезона.

34-летний защитник получил повреждение в игре FONBET чемпионата КХЛ против СКА (4:2). Его толкнул на борт Сергей Плотников.

«Восстановление Андрея займет несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу», – сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

В этом текущем регулярном чемпионате Сергеев провел 13 матчей и набрал 7 (1+6) очков при полезности «плюс 8».

КХЛ отстранила Плотникова на 2 матча и оштрафовала. Форвард СКА был удален до конца игры с «Локомотивом» за толчок Сергеева на борт

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
