Фетисов про 2 игры Овечкина без шайб на старте сезона НХЛ: «Он забьет свои голы, что его дергать. Будет что комментировать»

Вячеслав Фетисов призвал не беспокоиться за Александра Овечкина.

40-летний нападающий «Вашингтона » набрал 1 (0+1) очко за 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ.

«Все нормально у него, что его дергать. Забьет он свои голы, будет что комментировать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Овечкин набрал 1-е очко в сезоне – передача в матче с «Айлендерс»