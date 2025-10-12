Фетисов про 2 игры Овечкина без шайб на старте сезона НХЛ: «Он забьет свои голы, что его дергать. Будет что комментировать»
Вячеслав Фетисов призвал не беспокоиться за Александра Овечкина.
40-летний нападающий «Вашингтона» набрал 1 (0+1) очко за 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ.
«Все нормально у него, что его дергать. Забьет он свои голы, будет что комментировать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Овечкин набрал 1-е очко в сезоне – передача в матче с «Айлендерс»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
