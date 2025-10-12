«Авангард» выпустил коллекцию ретро-формы к 75-летию клуба. Команда проведет в ней несколько матчей в этом сезоне

«Авангард» выпустил коллекцию ретро-формы к 75-летию клуба.

В фан-шопе омского клуба появились свитеры образца сезонов 1992/93, 1995/96, 2000/01 и 2003-07 годов.

Отмечается, что каждая форма отсылает к успехам «Авангарда » в российском хоккее: в 1993 году клуб впервые сыграл в плей-офф, в 1996-м – завоевал первую медаль чемпионата России, в 2001 году вышел в финал, а последний комплект символизирует победу клуба в Суперлиге.

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков сообщил, что клуб проведет несколько матчей в ретро-форме, однако не уточнил их даты.

7 ноября 2025 года «Авангарду» исполнится 75 лет.

Фото: shop.hawk.ru