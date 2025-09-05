Гендиректор «Авангарда» о черной форме: «Как будто вернулись немножко в прошлое. Выглядит очень брутально и свежо, хотя вроде и шаг назад»
– Расскажите, почему решили вернуться к черному основному цвету формы? Потому что с 2018 года был красный. То есть с чем это связано? И как вам вообще итоговое воплощение идеи?
– Мне очень нравится и гостевая, и домашняя. Мне нравится и такой неожиданный хук с крыльями. Он действительно встряхнул общественность. Почему вернулись именно к таким цветам? Достаточно сложно в рамках нашего брендбука что-то сделать, не нарушив концепцию.
На мой взгляд, получилось здорово. Не меняя сути, мы поменяли немножко цветовой подход. Вот вы заметили, что как будто бы вернулись немножко в прошлое. Форма выглядит очень брутально и свежо, хотя вроде как и шаг назад. Посмотрим в действии уже совсем скоро. Все дизайны получат проверку 8 сентября на первой игре сезона, – сказал Герман Чистяков.
Фото: телеграм-канал «Авангарда».