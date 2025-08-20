«Авангард» сыграет в Кубке Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ: «Выходим в форме ближайших соратников, чтобы подчеркнуть – здесь важен каждый»

«Авангард» сыграет в Фонбет Кубке Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ.

Турнир проходит в Омске с 20 по 25 августа.

«Авангард » и «Омские Крылья » – части клуба, дополняющие друг друга.

Сегодня ястребы первой команды выходят в форме ближайших соратников, чтобы подчеркнуть – здесь важен каждый», – сказано в сообщении пресс-службы омского клуба.