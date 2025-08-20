«Авангард» сыграет в Кубке Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ: «Выходим в форме ближайших соратников, чтобы подчеркнуть – здесь важен каждый»
«Авангард» сыграет в Фонбет Кубке Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ.
Турнир проходит в Омске с 20 по 25 августа.
«Авангард» и «Омские Крылья» – части клуба, дополняющие друг друга.
Сегодня ястребы первой команды выходят в форме ближайших соратников, чтобы подчеркнуть – здесь важен каждый», – сказано в сообщении пресс-службы омского клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости