Никишин набрал по очку в двух первых матчах регулярки НХЛ в карьере. Он 4-й защитник в истории «Каролины» с таким достижением

Александр Никишин набрал по очку в двух первых матчах регулярки НХЛ в карьере.

24-летний защитник сделал результативную передачу в игре с «Филадельфией » (4:3 ОТ). На его счету стало 2 (0+2) очка за 2 игры.

Никишин стал четвертым защитником в истории «Каролины» и «Хартфорда», набравшим очки в каждом из двух первых матчей регулярного чемпионата НХЛ в карьере.

Подобное достижение есть только у Джейми Макбэйна (4 игры в сезоне-2009/10), Тодда Ричардса (2 матча в сезоне-1990/91) и Марка Фуско (2 игры в сезоне-1983/84).