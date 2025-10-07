Демидов – явный фаворит на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии букмекеров. Никишин – 3-й, Аскаров – в топ-10
Букмекеры уверены, что Иван Демидов станет обладателем «Колдер Трофи» в сезоне-2025/26.
Приз ежегодно вручается лучшему новичку сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Демидов котируется главным фаворитом с коэффициентом 2.90.
Вторым в линии идет форвард «Сент-Луиса» Джимми Снаггеруд (8.00), третьим – 23-летний защитник «Каролины» Александр Никишин (10.00). Также в топ-10 фаворитов присутствует вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров (20.00).
Расклады на «Колдер Трофи»: Демидов – фаворит, еще двое наших – его конкуренты
