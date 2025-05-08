Овечкин, Гретцки и Хоу – в 1-й тройке лучших форвардов в истории НХЛ по версии THW. Кросби, Лемье и Ягр – во 2-й, Робитайл, Троттье и Босси – в 3-й, Гейни, Айзерман и Кларк – в 4-й