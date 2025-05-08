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  • Овечкин, Гретцки и Хоу – в 1-й тройке лучших форвардов в истории НХЛ по версии THW. Кросби, Лемье и Ягр – во 2-й, Робитайл, Троттье и Босси – в 3-й, Гейни, Айзерман и Кларк – в 4-й
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Овечкин, Гретцки и Хоу – в 1-й тройке лучших форвардов в истории НХЛ по версии THW. Кросби, Лемье и Ягр – во 2-й, Робитайл, Троттье и Босси – в 3-й, Гейни, Айзерман и Кларк – в 4-й

Сайт The Hockey Writers назвал 4 тройки лучших нападающих за всю историю НХЛ.

В первую тройку лучших форвардов вошли: Александр Овечкин, Уэйн Гретцки и Горди Хоу. 

Кроме того, в число лучших нападающий попали:

Сидни Кросби – Марио Лемье – Яромир Ягр;

Люк Робитайл – Брайан Троттье – Майк Босси;

Боб Гейни – Стив Айзерман – Бобби Кларк.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Hockey Writers
Люк Робитайл
logoБобби Кларк
logoЯромир Ягр
logoАлександр Овечкин
рейтинги
logoГорди Хоу
logoСтив Айзерман
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
logoБрайан Троттье
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoСидни Кросби
logoБоб Гейни
logoМайк Босси
logoМарио Лемье
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