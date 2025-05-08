Овечкин, Гретцки и Хоу – в 1-й тройке лучших форвардов в истории НХЛ по версии THW. Кросби, Лемье и Ягр – во 2-й, Робитайл, Троттье и Босси – в 3-й, Гейни, Айзерман и Кларк – в 4-й
Сайт The Hockey Writers назвал 4 тройки лучших нападающих за всю историю НХЛ.
В первую тройку лучших форвардов вошли: Александр Овечкин, Уэйн Гретцки и Горди Хоу.
Кроме того, в число лучших нападающий попали:
Сидни Кросби – Марио Лемье – Яромир Ягр;
Люк Робитайл – Брайан Троттье – Майк Босси;
Боб Гейни – Стив Айзерман – Бобби Кларк.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Hockey Writers
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