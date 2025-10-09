Воробьев о хет-трике Дорофеева за «Вегас»: «При нем было все, кроме желания работать, когда он был тинейджером. Жизнь его пошатала – сделал выводы и вырос в голове»

Илья Воробьев прокомментировал хет-трик Павла Дорофеева за «Вегас».

24-летний форвард забросил три шайбы в ворота «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом сезоне на его счету было 35 голов за 82 игры.

Дорофеев уехал в Северную Америку в 2021 году из системы «Трактора», до этого отыграв сезон за «Металлург» в FONBET КХЛ.

«Павел тогда еще был тинейджером, при нем было все, кроме желания работать. У него были хорошие руки, голова, но он не совсем был готов к переходу во взрослый хоккей.

Потом его жизнь пошатала, был в системе «Трактора », и слава богу, что он не загубил свой талант. Многие ребята с талантом решали, что им все должны, переставали работать. А он в нужный момент сделал выводы и сделал из себя того, кем он должен быть.

Видно, что он вырос прежде всего в голове. У него супербросок, что он показал сегодня, хорошее мышление, все данные очень качественного игрока.

Важный момент, ему дали шанс в организации, которым он воспользовался. Он был готов работать, драться, кусаться», – сказал бывший главный тренер «Металлурга » Илья Воробьев .

