  • Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»
13

Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»

Кирилл Фастовский высказался о ситуации в СКА после ухода Романа Ротенберга.

– Увольнение Романа Ротенберга не поспешное решение? Заслуживал ли он еще один шанс?

– Роман Борисович создал клубную вертикаль и выстроил ее работу. Никто из скептиков с этим не сможет поспорить. И не отдать должное этому, было бы неправильно. По увольнению: только владельцы определяют стратегию и тактику клуба.

– Пришел Игорь Ларионов. Это верное решение или выбора не было?

– Такого уровня тренеров действительно не так много. Ставка сделана на Игоря Николаевича. Это специалист, который в рекомендации и обсуждении точно не нуждается. Поэтому оценивать его работу будем уже в конце сезона.

– СКА остается командой,  претендующей  на Кубок Гагарина?

СКА давно заявил о себе как об одном из лидеров российского хоккея. Безусловно он остается претендентом на борьбу за Кубок. С другой стороны, реализовать это довольно тяжело, потому что мы видим сколько команд выглядят мощно. Но это опять же расклад перед сезоном, что будет в плей-офф, сейчас предсказать тяжело, – сказал бывший генменеджер «Сибири». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
