Ларионов встретился с Миллером и Маркеловым в Лахта Центре. Тренеру СКА организовали экскурсию по штаб-квартире «Газпрома»
Игорь Ларионов встретился с Алексеем Миллером и Виталием Маркеловым.
«6 июня в Лахта Центре состоялась встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, заместителя председателя правления ПАО «Газпром», председателя совета директоров ХК СКА Виталия Маркелова и главного тренера ХК СКА Игоря Ларионова.
На встрече были рассмотрены вопросы развития клуба, в том числе в сезоне-2025/26.
Главному тренеру СКА также организовали экскурсию по штаб-квартире «Газпрома» и смотровой площадке самого высокого здания в России и Европе», – говорится на сайте СКА.
Напомним, Ларионов возглавил СКА 2 июня. На этом посту он сменил Романа Ротенберга.
Фото: www.ska.ru
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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