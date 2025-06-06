Ларионов встретился с Миллером и Маркеловым в Лахта Центре. Тренеру СКА организовали экскурсию по штаб-квартире «Газпрома»

Игорь Ларионов встретился с Алексеем Миллером и Виталием Маркеловым.

«6 июня в Лахта Центре состоялась встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, заместителя председателя правления ПАО «Газпром», председателя совета директоров ХК СКА Виталия Маркелова и главного тренера ХК СКА Игоря Ларионова.

На встрече были рассмотрены вопросы развития клуба, в том числе в сезоне-2025/26.

Главному тренеру СКА также организовали экскурсию по штаб-квартире «Газпрома» и смотровой площадке самого высокого здания в России и Европе», – говорится на сайте СКА.

Напомним, Ларионов возглавил СКА 2 июня. На этом посту он сменил Романа Ротенберга.

Фото: www.ska.ru

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