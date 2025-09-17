  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-игрок СКА Белов: «Хоккей в разных вселенных с футболом по зарплатам. Хоккеисты не хвастаются часами и машинами. Кто на метро добирается, кто на каршеринге»
14

Экс-игрок СКА Белов: «Хоккей в разных вселенных с футболом по зарплатам. Хоккеисты не хвастаются часами и машинами. Кто на метро добирается, кто на каршеринге»

Антон Белов заявил, что зарплаты футболистов и хоккеистов сильно отличаются.

Бывший хоккеист сборной России работает в системе СКА. Сейчас он занимает должность ассистента главного тренера в «СКА-ВМФ» из Olimpbet ВХЛ.

– Вот еще про хоккей. Когда мы начали говорить о том, что сохранение средств, жизнь после хоккея… Мне интересно про нынешнюю молодежь. Все-таки уже и в вашей лиге, в МХЛ, какие-то деньги молодежь зарабатывает, есть премии. Как вы видите, они умеют обращаться с деньгами или нет?

– За все время работы ко мне один раз, в конце прошлого сезона, подошел игрок. И задал вопрос: «Антон Сергеевич, как сохранить деньги, во что инвестировать? Все говорят, что к Белову надо с этим вопросом идти». Я удивился, что сложилось такое мнение. Но так, чтобы хоккеисты интересовались – вот один раз был.

В плане того, куда они и на что тратят деньги, мне сложно за ними следить. Во-первых, нет такой цели и интереса, во-вторых, у меня нет и никогда не было никаких соцсетей. Я вот в телеграм иногда выставляю какие-то фотографии, и то больше в плане работы и пропаганды хоккея, социальной нагрузки, которая у нашей семьи имеется в большом объеме.

Я не вижу, чтобы кто-то из ребят сильно шиковал. Да и не те времена в хоккее сейчас. Даже сравнивая с футболом, хоккей – в разных вселенных по зарплатам.

Нет такого, что они в раздевалке хвастаются часами, поездками, машинами. Машины у ребят весьма скромные, у кого-то и вовсе нет. Часто смотришь – кто на метро добирается, кто на каршеринге.

Я не вижу, чтобы ребята были транжирами. И потом – я не знаю их заработков, и я в это не лезу. На это нет времени, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов.

Антон Белов: «После ковида профессия врача наконец-то стала ценной, все вспомнили о них. Сейчас возвратили авторитет военным. Далее очередь учителей, думаю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМХЛ
logoСКА-ВМФ
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Белов
logoВХЛ
logoСКА
logoКХЛ
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В «Детройте» была «Грайнд-Лайн», перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными»
612 сентября, 11:44
Антон Белов: «Современный игрок – он не воин, он актер. У многих сейчас задача не общая победа, а показать себя во всей красе. К сожалению, это так»
1911 сентября, 21:46
Ларионов на вопрос о «неудачном старте» СКА: «Старт – это 10-15 матчей, по 2 играм не хотел бы делать выводы. Будем привлекать молодежь для тренировок, чтобы понимать, кого имеем в резерве»
210 сентября, 19:20
Главные новости
Мэттью Ткачак может не сыграть до декабря, сообщил Зито. Форвард «Флориды» перенес операцию и пропустит старт сезона НХЛ
6 минут назад
Морозов о 40-летии Овечкина: «Лучший снайпер НХЛ, его «Великая погоня» – эпохальное событие для мирового хоккея. Будем рады увидеть в КХЛ!»
19 минут назад
КХЛ. «Авангард» принимает «Салават», «Трактор» играет с «Автомобилистом», «Ак Барс» против «Нефтехимика», «Шанхай» уступил «Адмиралу»
10949 минут назадLive
Жена Овечкина выложила фото игрока с детьми и числом 40 из воздушных шаров. Сегодня капитан «Вашингтона» празднует юбилей
252 минуты назадФото
Фетисов о том, когда пройдет матч Россия – США: «Смотря с какими американцами. Если говорить о топовых игроках, то нескоро – в НХЛ свой календарь»
2сегодня, 14:30
«Авангард» подпишет Анселя Галимова на замену травмированному Якупову. Клуб также интересуется Лабанком (Михаил Зислис)
6сегодня, 13:59
Мостовой о 40-летии Овечкина: «Сердечные поздравления от царя – величайшему. У Саши нет предела – не удивлюсь, если он смотрит на Ягра, играющего в 53 года»
13сегодня, 13:47
Якупов пропустит минимум 1,5 месяца из-за травмы, сообщил Буше: «Один из лидеров «Авангарда». Рискуем потерять в скорости»
2сегодня, 13:21
Булыкин о 40-летии Овечкина: «Саша в хоккее – как Роналду или Месси в футболе. Его даже в Африке знают»
16сегодня, 13:05
Агент Бабаев о допинге у Морозова: «Недоразумение. Могли подсыпать или подбросить что-то. Плохо, что информация выходит наружу – на хоккеиста идет очень серьезное давление»
50сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о КХЛ: «Идет в правильном направлении. Разрыв между богатыми и бедными клубами уменьшается, каждый может обыграть каждого. Потолок зарплат помогает выравнивать турнир»
28 минут назад
Быков о Кубке Первого канала в Новосибирске: «Хороший подарок болельщикам из регионов России, помимо Москвы и Петербурга. Будет аншлаг – сто процентов»
39 минут назад
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:4 с «Сибирью»: «Не хочу распыляться, что мы плохие и все плохо. Команда сражалась, очко заработали – будем работать»
сегодня, 14:44
Тамбиев о сухом матче Гуски с «Шанхаем»: «Вратарь играет настолько хорошо, насколько команда. Я буду аккуратен»
1сегодня, 13:37
Галлан о поражении «Шанхая»: «Адмирал» – сильная команда, здорово играет. Они заслуженно победили в двух матчах с нами»
сегодня, 13:13
Епанчинцев о 4:3 с «Амуром»: «Сибирь» порадовала, через такие игры строится коллектив. Не все получается, но мы гнули свою линию»
1сегодня, 12:52
«Сибирь» победила «Амур» по буллитам – 4:3. Команды нанесли по 11 бросков в послематчевой серии
4сегодня, 11:53
Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 40-летием: «Главный хоккеист мира. Желаем легенде здоровья, благополучия и побед любимого «Динамо»
4сегодня, 10:49
Агент Шабанова об «Айлендерс»: «Максим увидел, что может выиграть конкуренцию. Ему все нравится – надеемся войти в сезон с таким же настроением»
сегодня, 10:38
Третьяк о 40-летии Овечкина: «Я Сашу уже поздравил. Один день перепутал – думал, в Америке минус сутки. Важно, что он при жизни стал легендой»
1сегодня, 08:27