  • «Гол с паса Кузнецова запомнится на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует». 18-летний Федоров об игре в звене с Евгением
«Гол с паса Кузнецова запомнится на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует». 18-летний Федоров об игре в звене с Евгением

Михаил Федоров поделился впечатлениями от игры в звене с Евгением Кузнецовым.

18-летний форвард «Металлурга» отличился с передачи Кузнецова в матче FONBET КХЛ с «Торпедо» (4:1). 

– На второй период вышло новое сочетание: Федоров – Кузнецов - Козлов. Как оно образовалось? И тренировались ли вы вместе до этого?

– Да нет, вместе мы не тренировались. Просто до нашего выхода у «Металлурга» было большинство. И после большинства мы вышли этой тройкой. И в первом периоде мы тоже выходили один раз. Когда мы вышли во второй раз, нам удалось забить сразу. Мастеровитые ребята, что тут говорить. Андрей Козлов, Евгений Кузнецов - очень приятно с ними играть.

– Твой гол состоялся после паса Кузнецова. До этого он говорил тебе, что сыграет именно так?

– Нет, просто действовали по ситуации. Я увидел, что Евгений вошел широко в зону на хорошей скорости, я вкатился на пятак, он исполнил отличную передачу, я бросил в касание - забил.

– Для тебя, наверное, это теперь твой самый памятный гол в КХЛ?

– Ну да, конечно. Гол с паса Евгения Кузнецова запомнится мне на всю жизнь. Ты недавно смотрел, как он Кубок Стэнли брал, а сейчас он тебе ассистирует на гол - это очень круто! – сказал Федоров. 

Чудо-пас Кузнецова: в первом же матче за «Металлург» сыгрался с молодыми

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Металлурга»
