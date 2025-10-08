  • Спортс
Крикунов об 1:3 с «Ладой»: «Нападение «Сочи» слабо сработало. С одним голом сложно выиграть, тем более в гостях»

Владимир Крикунов оценил поражение «Сочи» от «Лады» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Начали за здравие, забили первыми гол. Казалось бы, вроде игра пошла  Но, к сожалению, не смогли удержать счет. Соперник сравнял, использовал большинство. С одним забитым голом сложно выиграть. Надо забивать все-таки побольше. Тем более играли в гостях. 

Хорошо у нас сыграл Хомченко, долго держал нас в игре. В третьем периоде мы не сумели ничего сделать, ну и пропустили третий гол в пустые ворота. Нападение, конечно, слабо сработало сегодня. 

Соперник привнес новое по сравнению с предыдущими матчами, они играли от обороны практически: 1-4, 1-2-2 и 1-3-1. Мы вроде бы разобрались с этим делом, но не очень хорошо проходили среднюю зону. Теряли много шайбу там и получали в результате контратаки. 

Джозефс в команде, но в Сочи. Подробностей по нему пока нет», – сказал тренер «Сочи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
