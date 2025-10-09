«Сибирь» и Лозебников расторгли контракт. Голкипер не сыграл за клуб ни матча, перейдя из «Амура» в 2024-м

Дмитрий Лозебников покинул «Сибирь».

27-летний голкипер и новосибирский клуб расторгли соглашение.

Лозебников перешел в «Сибирь » из «Амура» в ноябре 2024 года. После обмена он не провел ни одного матча за новый клуб.

В текущем сезоне на счету вратаря 5 игр за «Динамо-Алтай» из Olimpbet ВХЛ, в которых он отражал 93,8% бросков.

Генменеджер «Сибири» об игре команды: «У меня вызывало стыд то, что было. Нужно набраться терпения, скоро болельщики увидят позитивные изменения»