Роман Ротенберг пожелал удачи и здоровья Евгению Кузнецову.

Кузнецов ранее покинул СКА. Сейчас он находится без контракта. Сообщалось, что игрок намерен вернуться в НХЛ .

– Вам интересно, сможет ли Евгений Кузнецов перезагрузить свою карьеру?

– Желаю удачи – и дай бог здоровья. Это главное, – сказал бывший тренер СКА, первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .

Бабаев о том, что Кузнецов не стал комментировать матч «Трактора»: «Он хотел избежать неловких ситуаций. Это не касается карьеры в СКА, там все открыто, Ротенберг оказал ему огромную помощь»