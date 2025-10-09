Максим Комтуа: «В Москве давно начал передвигаться на самокате, ничего опасного не вижу. Удобно, быстро, московский трафик не мешает»

Максим Комтуа рассказал, что по Москве передвигается на электросамокатах.

«В Москве безопасно и быстро передвигаться на самокате. Ничего опасного не вижу. Наоборот, очень легко. Давно начал на нем передвигаться.

Мы с женой много используем их в Европе, поэтому это очень удобный вид транспорта. Не надо долго куда-то идти. Московский трафик не мешает», – сказал канадский форвард «Динамо » Максим Комтуа .