Коромыслов о 2:3 от «Динамо»: «Рады, что спаслись, но нам нужны были 2 очка. По психологии это не ударит, все взрослые мужчины. Разберем ошибки и будем двигаться дальше»
Челябинская команда ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам.
– Какая атмосфера после такого матча?
– Рады, что спаслись, но нам нужны были два очка.
– Вспоминали прошлогодний плей-офф?
– Никто об этом не думал, лидеры у команд поменялись.
– Были готовы к штучкам Максима Комтуа?
– Он выполняет свою работу, у меня нет личного настроя на него.
– Может ли такое поражение психологически ударить по команде?
– Все взрослые мужчины, думаю, по психологии не ударит. Разберем ошибки и будем двигаться дальше.
– Что скажете о буллите Семена Дер-Аргучинцева?
– Хорошая попытка, хорошо убрал, если бы забил, все бы восхищались. Ничего плохого в этом не вижу, – сказал защитник «Трактора» Арсений Коромыслов.
