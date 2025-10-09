Кузнецов провел тренировку с «Металлургом». Форвард может дебютировать в игре с «Торпедо» 10 октября

Евгений Кузнецов принял участие в тренировке «Металлурга».

33-летний нападающий ранее подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2025/26.

Дата его первого матча в Fonbet чемпионате КХЛ пока не уточняется. Сообщалось , что Кузнецов может сыграть с «Торпедо» 10 октября.

В прошлом сезоне он набрал за СКА 40 (14+26) очков в 45 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина при полезности «плюс 11».

Фото: t.me/khl_official_telegram