Кузнецов провел тренировку с «Металлургом». Форвард может дебютировать в игре с «Торпедо» 10 октября
Евгений Кузнецов принял участие в тренировке «Металлурга».
33-летний нападающий ранее подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2025/26.
Дата его первого матча в Fonbet чемпионате КХЛ пока не уточняется. Сообщалось, что Кузнецов может сыграть с «Торпедо» 10 октября.
В прошлом сезоне он набрал за СКА 40 (14+26) очков в 45 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина при полезности «плюс 11».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
