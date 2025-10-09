  • Спортс
  • Силантьев о Кузнецове: «Веселый человек – со всеми общается и не звездит. От него исходит мощный позитив в раздевалке, такой игрок нужен в команде»
Силантьев о Кузнецове: «Веселый человек – со всеми общается и не звездит. От него исходит мощный позитив в раздевалке, такой игрок нужен в команде»

Дмитрий Силантьев оценил влияние Евгения Кузнецова на «Металлург».

33-летний нападающий ранее подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2025/26.

– Вам удалось пообщаться с Евгением Кузнецовым? Вы же тренировались вместе в Магнитогорске.

– Я сразу обратил внимание на то, что в раздевалке от Кузи исходит мощный позитив. Я считаю, что такой человек очень нужен в команде.

Евгений очень многого добился за свою карьеру. Я уверен, что он и в «Металлурге» многого достигнет. Так что Кузнецов уже внес большой позитив. А так он – человек веселый, со всеми общается. И не звездит!

– Кузя сказал, что ему очень нравится игра «Металлурга».

– Мне кажется, болельщики и ходят на такую игру, чтобы видеть множество голов, посмотреть красивый хоккей, технику исполнения, передачи. Все для людей!

И хочется, чтобы мы тоже как игроки получали удовольствие. Потому что хоккей – прежде всего игра, а не монотонный труд, – сказал форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Мы готовились к НХЛ – его семья вернулась в Америку, и тут он резко все изменил. Это стало неожиданностью не только для меня»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
