Бабаев хотел бы, чтобы Кузнецов дебютировал за «Металлург» в игре с «Торпедо». После прошлого матча Разин и Исаков устроили потасовку
Шуми Бабаев высказался о предстоящем дебюте Евгения Кузнецова за «Металлург».
Магнитогорский клуб примет «Торпедо» 10 октября. Во вторник команды встретились в Нижнем Новгороде, «Металлург» одержал победу со счетом 5:1.
По ходу встречи хоккеисты устроили несколько потасовок, ряд игроков получил штрафы за драки и грубость. После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили потасовку в побтрибунном помещении.
Сегодня Разин в инстаграме опубликовал фото со своей собакой и написал: «На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!»
«Хотелось бы, чтобы дебют Кузнецова за «Металлург» состоялся 10 октября», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости