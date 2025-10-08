Бабаев хотел бы, чтобы Кузнецов дебютировал за «Металлург» в игре с «Торпедо». После прошлого матча Разин и Исаков устроили потасовку

Шуми Бабаев высказался о предстоящем дебюте Евгения Кузнецова за «Металлург».

Магнитогорский клуб примет «Торпедо » 10 октября. Во вторник команды встретились в Нижнем Новгороде, «Металлург» одержал победу со счетом 5:1.

По ходу встречи хоккеисты устроили несколько потасовок, ряд игроков получил штрафы за драки и грубость. После матча главный тренер «Металлурга » Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили потасовку в побтрибунном помещении.

Сегодня Разин в инстаграме опубликовал фото со своей собакой и написал: «На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!»

«Хотелось бы, чтобы дебют Кузнецова за «Металлург» состоялся 10 октября», – сказал агент Шуми Бабаев .