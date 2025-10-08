Сопин об усилении «Авангарда»: «Кого ждать? Центрфорвард и крайний, возможно. Локтев и Почивалов из ВХЛ тоже получат шансы, думаю»
Алексей Сопин заявил, что «Авангард» пока не завершил формирование состава.
«Политику формирования состава не закончили. Кого стоит ждать? Центральный и, возможно, крайний [нападающий]. Я думаю, что [Александр] Локтев и [Денис] Почивалов из ВХЛ тоже получат шансы.
Почивалова брали с прицелом под четвертое звено и ротацию, но немного выглядел тяжеловатым на предсезонке», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
