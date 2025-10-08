  • Спортс
Сопин об усилении «Авангарда»: «Кого ждать? Центрфорвард и крайний, возможно. Локтев и Почивалов из ВХЛ тоже получат шансы, думаю»

Алексей Сопин заявил, что «Авангард» пока не завершил формирование состава.

«Политику формирования состава не закончили. Кого стоит ждать? Центральный и, возможно, крайний [нападающий]. Я думаю, что [Александр] Локтев и [Денис] Почивалов из ВХЛ тоже получат шансы.

Почивалова брали с прицелом под четвертое звено и ротацию, но немного выглядел тяжеловатым на предсезонке», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Генменеджер «Авангарда» о Риде Буше: «Собирался уезжать, но передумал и начал агрессировать на меня. Концепция поменялась, нашли других людей»

