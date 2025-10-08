Маклауд не перейдет в «Авангард», заявил Сопин: «Подпишет контракт в НХЛ или АХЛ в ближайшие дни. Сказал, что будет ждать предложений до конца»
Алексей Сопин заявил, что Майкл Маклауд не перейдет в «Авангард».
Ранее стало известно, что хоккеисты, оправданные по делу о сексуализированном насилии, отстранены НХЛ до 1 декабря, но смогут подписывать контракты с 15 октября.
Маклауд в прошлом сезоне набрал 21 (4+17) очков в 28 матчах за «Авангард» с учетом плей-офф.
«Я слышал, что он в ближайшие дни подпишет контракт с клубом уровня АХЛ или НХЛ.
Пару недель назад попросил дать точные сроки. Ответ был такой: мы будем ждать предложение из НХЛ до конца», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
