  Генменеджер «Авангарда» о Риде Буше: «Собирался уезжать, но передумал и начал агрессировать на меня. Концепция поменялась, нашли других людей»
Генменеджер «Авангарда» о Риде Буше: «Собирался уезжать, но передумал и начал агрессировать на меня. Концепция поменялась, нашли других людей»

Генеральный менеджер «Авангарда» заявил, что Рид Буше «агрессировал» на него.

Летом американский форвард стал свободным агентом, покинув омский клуб. Позднее он подписал контракт с «Автомобилистом».

«Его уважают и любят омские болельщики, он много сделал для команды. Был момент: еще до моего прихода в «Авангард» ему давали контракт, он вроде собирался уезжать в Швейцарию или куда-то.

Потом он резко передумал перед предпоследним матчем с «Локомотивом», начал на меня агрессировать: где мой контракт? Концепция уже поменялась, нашли других людей.

Как получилось, так получилось. Всего ему хорошего», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Маклауд не перейдет в «Авангард», заявил Сопин: «Подпишет контракт в НХЛ или АХЛ в ближайшие дни. Сказал, что будет ждать предложений до конца»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
