Губернатор Ульяновской области на открытии спортплощадки: «Благодарю депутата Третьяка за поддержку. Должны сделать все, чтобы спорт стал доступным в каждом населенном пункте»
Губернатор Ульяновской области поблагодарил Владислава Третьяка за поддержку.
Алексей Русских и президент Федерации хоккея России (ФХР) приняли участие в открытии многофункциональной спортивной площадки в рабочем поселке Майна (Ульяновская область).
«Хочу поблагодарить депутата государственной думы Владислава Александровича Третьяка за поддержку, которую он оказывает Майнскому району и всей нашей Ульяновской области.
У нас в регионе ведется огромная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Мы должны сделать все возможное, чтобы спорт стал доступным в каждом населенном пункте», – сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
«Путин – самый спортивный президент. Он очень много сделал, чтобы мы проводили Олимпиады, универсиады и ЧМ». Третьяк на открытии спортплощадки в поселке Майна
