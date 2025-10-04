Третьяк посетил программу «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» на канале «Культура». Они обсудили значимость хоккея в общественной жизни России

Владислав Третьяк посетил телепрограмму «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».

«Президент ФХР и президент Курчатовского института побеседовали об отечественном хоккее и его значимости в общественной жизни страны.

Самые яркие успехи нашей сборной? За счет чего русские хоккеисты разных поколений становились лучшими в мире? Почему победные хоккейные традиции важны для дела воспитания подрастающих поколений?

Эти и другие темы – в ярком, глубоком и обстоятельном разговоре трехкратного олимпийского чемпиона с академиком РАН», – сказано в сообщении телеграм-канала Федерации хоккея России (ФХР).

Отметим, что передача выходит на телеканале «Культура». Прямой эфир выпуска с Третьяком – завтра, 5 октября, в 16:30 по московскому времени.

Фото: t.me/rusicehockey

