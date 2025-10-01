«Коламбус» поместил Яроша на драфт отказов для расторжения контракта. Экс-защитник ЦСКА перешел в клуб в июле

«Коламбус» выставил Кристиана Яроша на безусловный драфт отказов.

Инсайдер Крис Джонстон отмечает , что контракт будет расторгнут по взаимному согласию сторон.

29-летний защитник подписал однолетнее соглашение с «Блю Джекетс» 1 июля.

В сезоне-2024/25 Кристиан Ярош играл за ЦСКА . На его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 12 (2+10) очков при полезности «плюс 8».

Ранее появилась информация о том, что «Спартак » и Ярош близки к контракту на год.