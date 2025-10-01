«Коламбус» поместил Яроша на драфт отказов для расторжения контракта. Экс-защитник ЦСКА перешел в клуб в июле
«Коламбус» выставил Кристиана Яроша на безусловный драфт отказов.
Инсайдер Крис Джонстон отмечает, что контракт будет расторгнут по взаимному согласию сторон.
29-летний защитник подписал однолетнее соглашение с «Блю Джекетс» 1 июля.
В сезоне-2024/25 Кристиан Ярош играл за ЦСКА. На его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 12 (2+10) очков при полезности «плюс 8».
Ранее появилась информация о том, что «Спартак» и Ярош близки к контракту на год.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости