Артур Хайруллин: «Шанхай» перехватывает Лабанка у минского «Динамо» в последний момент. Мощная работа от Варицкого»

Артур Хайруллин заявил, что «Шанхай» перехватил Кевина Лабанка у «Динамо» Минск.

Ранее появилась информация , что 29-летний американский форвард перейдет в клуб из Беларуси.

«Мощная работа от Игоря Варицкого (генменеджер «Шанхая » – Спортс’‘): «Шанхай» в последний момент перехватывает Лабанка у Минска», – сказано в сообщении журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина.

В прошлом сезоне Лабанк провел 34 матча за «Коламбус» и набрал 12 (2+10) очков, пропустив часть регулярки из-за операции на плече.

Всего на его счету 542 игры и 251 (89+162) очко за девять сезонов в НХЛ с учетом плей-офф.