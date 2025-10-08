Артур Хайруллин: «Шанхай» перехватывает Лабанка у минского «Динамо» в последний момент. Мощная работа от Варицкого»
Артур Хайруллин заявил, что «Шанхай» перехватил Кевина Лабанка у «Динамо» Минск.
Ранее появилась информация, что 29-летний американский форвард перейдет в клуб из Беларуси.
«Мощная работа от Игоря Варицкого (генменеджер «Шанхая» – Спортс’‘): «Шанхай» в последний момент перехватывает Лабанка у Минска», – сказано в сообщении журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина.
В прошлом сезоне Лабанк провел 34 матча за «Коламбус» и набрал 12 (2+10) очков, пропустив часть регулярки из-за операции на плече.
Всего на его счету 542 игры и 251 (89+162) очко за девять сезонов в НХЛ с учетом плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
