Брунике из «Питтсбурга» – 1-й полевой игрок в истории НХЛ, родившийся в ЮАР. Первым вратарем был Колциг

Харрисон Брунике стал первым полевым игроком в НХЛ, родившимся в Южной Африке.

19-летний защитник «Питтсбурга » дебютировал в лиге в матче с «Рейнджерс» (3:0). Он родился в Йоханнесбурге в 2006-м, а спустя три года семья Брунике переехала в Калгари.

«Пингвинс» выбрали хоккеиста под 44-м общим номером на драфте НХЛ в 2024 году.

Отметим, что первым игроком НХЛ, родившимся в ЮАР, был вратарь Олаф Колциг . Он выступал за «Вашингтон » (1989-2008) и «Тампу» (2008), а на уровне сборных представлял Германию.

