Брунике из «Питтсбурга» – 1-й полевой игрок в истории НХЛ, родившийся в ЮАР. Первым вратарем был Колциг
Харрисон Брунике стал первым полевым игроком в НХЛ, родившимся в Южной Африке.
19-летний защитник «Питтсбурга» дебютировал в лиге в матче с «Рейнджерс» (3:0). Он родился в Йоханнесбурге в 2006-м, а спустя три года семья Брунике переехала в Калгари.
«Пингвинс» выбрали хоккеиста под 44-м общим номером на драфте НХЛ в 2024 году.
Отметим, что первым игроком НХЛ, родившимся в ЮАР, был вратарь Олаф Колциг. Он выступал за «Вашингтон» (1989-2008) и «Тампу» (2008), а на уровне сборных представлял Германию.
Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
