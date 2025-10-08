  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Брунике из «Питтсбурга» – 1-й полевой игрок в истории НХЛ, родившийся в ЮАР. Первым вратарем был Колциг
0

Брунике из «Питтсбурга» – 1-й полевой игрок в истории НХЛ, родившийся в ЮАР. Первым вратарем был Колциг

Харрисон Брунике стал первым полевым игроком в НХЛ, родившимся в Южной Африке.

19-летний защитник «Питтсбурга» дебютировал в лиге в матче с «Рейнджерс» (3:0). Он родился в Йоханнесбурге в 2006-м, а спустя три года семья Брунике переехала в Калгари.

«Пингвинс» выбрали хоккеиста под 44-м общим номером на драфте НХЛ в 2024 году.

Отметим, что первым игроком НХЛ, родившимся в ЮАР, был вратарь Олаф Колциг. Он выступал за «Вашингтон» (1989-2008) и «Тампу» (2008), а на уровне сборных представлял Германию.

Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoПиттсбург
logoНХЛ
logoХаррисон Брунике
logoВашингтон
Олаф Колциг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби о 3:0 с «Рейнджерс»: «Молодежь привносит энергию, которая может помочь «Питтсбургу». Чем больше мы играем, тем лучше будем себя проявлять, надеюсь»
сегодня, 09:30
«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
421 октября, 14:18
Главные новости
Маклауд не перейдет в «Авангард», заявил Сопин: «Подпишет контракт в НХЛ или АХЛ в ближайшие дни. Сказал, что будет ждать предложений до конца»
124 минуты назад
Артур Хайруллин: «Шанхай» перехватывает Лабанка у минского «Динамо» в последний момент. Мощная работа от Варицкого»
1551 минуту назад
Плющев о стычке Разина с Исаковым: «Видели его бойцовские качества в ВХЛ, надо быть скромнее. Тренеры часто забывают об этике – глупо говорить, что соперник не заслужил победу»
1сегодня, 11:32
Лабанк подпишет контракт с «Динамо» Минск. У форварда 542 игры и 251 очко в НХЛ (Артур Хайруллин)
11сегодня, 11:03
Форвард «Спартака» Филин: «Пенза лучше Москвы для меня. Устал от пробок, огромных расстояний и людей в метро. Много «зомби» – идут напролом и куда-то торопятся»
6сегодня, 10:51
Бойков об 1:5 с «Металлургом»: «Проигран бой, но не война. «Торпедо» оставило посыл на следующую игру – эмоции будут зашкаливать»
15сегодня, 10:37
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Монреаль» – с «Торонто», «Вегас» против «Лос-Анджелеса», «Эдмонтон» встретится с «Калгари»
13сегодня, 10:25
Фетисов о сезоне НХЛ: «Все российские игроки на слуху. Овечкин – самый упоминаемый, Капризов подписал самый дорогой контракт, вратари прилично играют. Будет много интересного»
сегодня, 10:17
Новый яркий баскетбольный турнир – с костюмами сумоистов и бывшим клубом Йокича. Правда такое будет?
сегодня, 10:00Спецпроект
Генменеджер «Сибири» о братьях Буцаевых в клубе: «Кумовства нет. Один занимается селекцией, другой – главный тренер. Ни один из них не влияет на работу другого»
3сегодня, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Сибири» об игре команды: «У меня вызывало стыд то, что было. Нужно набраться терпения, скоро болельщики увидят позитивные изменения»
112 минут назад
Горбунов о семье: «Сын – Овен, жена – Лев, я – Скорпион, каждый со своим характером. Еще у нас есть кот»
236 минут назад
Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»
4сегодня, 10:10
Кросби о 3:0 с «Рейнджерс»: «Молодежь привносит энергию, которая может помочь «Питтсбургу». Чем больше мы играем, тем лучше будем себя проявлять, надеюсь»
сегодня, 09:30
Исхаков об атакующем хоккее «Металлурга» с негабаритными форвардами: «Мы маленькие, но шустрые. Хоккей меняется, это старое видение, что все должно идти от защиты»
6сегодня, 07:55
Шилов с шатаутом, Нечас с дублем и Йеспер Боквист с победной шайбой – звезды первого игрового дня в новом сезоне НХЛ
1сегодня, 07:45
Мьюз о 3:0 с «Рейнджерс» в 1-м матче во главе «Питтсбурга»: «Всегда хочется удачно начать. Сегодня все внесли свой вклад в победу, хороший старт»
сегодня, 06:58
Салливан о «Рейнджерс» после 0:3 от «Питтсбурга»: «Мое первое наблюдение – нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать той командой, которой мы хотим быть»
9сегодня, 06:46
Панарин остался без очков в 1-м матче в сезоне НХЛ: 2 броска, 3 потери и «минус 3» за 20:47 c «Питтсбургом». Форвард был на льду при 2 шайбах «Пингвинс» в пустые ворота
сегодня, 06:22
«Торонто» забрал с драфта отказов вратаря Примо (у»Каролины») и форварда Блэйза (у «Монреаля»)
сегодня, 05:40